Trump diz que China pode enfrentar 'grandes problemas' se enviar armas ao Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a China poderá enfrentar “grandes problemas” caso envie armas ao Irã. A declaração foi feita neste sábado (11/4), ao deixar a Casa Branca rumo à Flórida.

A ameaça ocorre após a CNN Internacional divulgar que a inteligência dos EUA apontou indícios de que Pequim estaria se preparando para enviar novos sistemas de defesa aérea ao Irã nas próximas semanas. Fontes ouvidas pela emissora disseram que os equipamentos seriam mísseis antiaéreos portáteis, conhecidos como MANPADS.

“Se a China fizer isso, terá grandes problemas, ok?”, disse o presidente, sem dar mais detalhes sobre possíveis medidas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, deve visitar a China no começo do próximo mês para conversas com o presidente chinês, Xi Jinping.

Papel da China

O envio de MANPADS ao Irã marcaria uma escalada no apoio da China ao país desde que os EUA e Israel lançaram sua campanha militar conjunta em fevereiro.

Segundo a CNN, fontes com acesso a relatórios de inteligência avaliam que a China não teria interesse estratégico em se envolver diretamente no conflito para defender o Irã, já que esse cenário seria visto como inviável.

A leitura é que Pequim prefere preservar a relação com Teerã — de quem depende fortemente para o abastecimento de petróleo — ao mesmo tempo em que mantém uma postura pública de neutralidade, o que lhe garantiria margem de negação no pós-guerra.

De acordo com a emissora, essas mesmas fontes afirmam que autoridades chinesas podem sustentar que eventuais envios de sistemas de defesa aérea têm caráter essencialmente defensivo, numa tentativa de diferenciar sua atuação da Rússia.