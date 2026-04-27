Trump defende demissão de Jimmy Kimmel por piada sobre Melania antes de ataque em jantar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 27, que o comediante Jimmy Kimmel deveria ser demitido pela rede ABC após uma piada feita por ele durante um monólogo antes do ataque de sábado, 25, ao jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca.

Na apresentação, Kimmel afirmou que a primeira-dama, Melania Trump, tinha a aura de uma pessoa que está esperando ficar viúva. O comentário foi alvo de críticas de Trump após o episódio de violência ocorrido durante o evento.

Em publicação na Truth Social, o republicano afirmou que o atirador que tentou invadir o jantar "estava lá por uma razão muito óbvia e sinistra" e criticou o humorista.

"Agradeço que tantas pessoas estejam indignadas com o desprezível apelo à violência de Kimmel e, normalmente, não reagiria a nada do que ele dissesse, mas isso é algo que vai muito além do aceitável. Jimmy Kimmel deveria ser demitido imediatamente pela Disney e pela ABC", escreveu Trump.

Não é a primeira vez que o governo Trump critica o apresentador por seu humor direcionado ao presidente. Em setembro, a rede ABC chegou a retirar Kimmel do ar temporariamente, por ele ter feito um comentário sobre a morte do influenciador trumpista Charlie Kirk. Ele voltou ao ar após protestos em defesa da liberdade de expressão.