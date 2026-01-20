Capa Jornal Amazônia
Trump critica Reino Unido por abrir mão de ilha que abriga base militar americana

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o Reino Unido pela devolução da Ilha de Diego Garcia à antiga colônia inglesa de Ilhas Maurício, no Oceano Índico, "sem motivo algum". Diego Garcia abriga uma base militar americana, que Trump classificou como vital. "Não há dúvida de que China e Rússia notaram este ato de total fraqueza", escreveu Trump na rede Truth Social, nesta terça-feira, 20.

China e Rússia "são potências Internacionais que apenas reconhecem a FORÇA", prosseguiu. E é pelo uso da força que "os Estados Unidos da América, sob minha liderança, são agora, apenas um ano depois da posse de Trump, respeitados como nunca", afirmou o líder americano.

Trump classificou o ato do governo britânico como uma "grande estupidez" e afirmou que ele se junta à lista de razões pelas quais acredita que os Estados Unidos precisam assumir o controle da Groenlândia. "A Dinamarca e seus aliados europeus têm que FAZER A COISA CERTA", concluiu.

Na publicação, Trump ainda qualificou o Reino Unido como "nosso 'brilhante' aliado da Otan", em referência à Organização do Tratado do Atlântico Norte.

