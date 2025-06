Trump critica ex-presidente russo por ter sugerido fornecimento de ogivas nucleares ao Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou declarações do ex-presidente da Rússia Dmitry Medvedev, que disse no domingo (22) que vários países poderiam fornecer ogivas nucleares ao Irã, após ataque americano no final de semana.

Em publicação na rede Truth Social, o republicano questionou: "Será que ouvi o ex-presidente Medvedev, da Rússia, proferindo casualmente a palavra com "N" (Nuclear!) e dizendo que ele e outros países forneceriam ogivas nucleares ao Irã? Ele realmente disse isso ou é apenas fruto da minha imaginação?".

Em seguido, Trump afirmou que a palavra "nuclear" não deve "ser usada casualmente". Acrescentou que os comentários de Medvedev mostram o porquê de o atual presidente russo, Vladimir Putin, "ser o chefe".

Trump aproveitou a oportunidade para exaltar os submarinos nucleares dos EUA. "Eles são as armas mais poderosas e letais já construídas, e acabaram de lançar os 30 mísseis Tomahawks - todos os 30 atingiram o alvo perfeitamente", destacou.