Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump crê em paz por meio da força; acordo em Gaza não seria possível sem isso, diz Witkoff

O representante do governo norte-americano disse que os EUA estão negociando com o Irã, mas fez ressalvas

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente americano Donald Trump (Foto: Instagram @realdonaldtrump)

O enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, afirmou nesta sexta-feira, 27, que o presidente do país, Donald Trump, acredita em paz por meio da força, citando que o acordo na Faixa de Gaza não seria possível sem isso.

"Presidente quer um acordo de paz, mas também acredita, e eu acredito também, em paz por meio da força", afirmou em participação no evento FII Priority, em Miami. Sem pressão, você não consegue trazer ninguém para a mesa de negociação, segundo o ponto de vista de Witkoff.

O representante do governo norte-americano disse que os EUA estão negociando com o Irã, mas fez ressalvas. "Podemos ter uma definição diferente do que seja negociar em relação a eles", afirmou.

"Acredito que teremos encontro com eles neste fim de semana", afirmou, citando que está esperançoso quanto a isso. "Há navios passando", afirmou, referindo-se ao deslocamento pelo Estreito de Ormuz. "Isso é um sinal muito, muito bom", disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/STEVE WITKOFF
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Irã diz que ataque de Israel a instalações nucleares não gerou risco de contaminação

27.03.26 16h03

política

Vieira e Rubio conversam sobre comércio e crime organizado durante reunião do G-7 na França

A chancelaria brasileira relatou que eles mantiveram contato antes do início

27.03.26 15h34

Rubio: EUA podem cumprir objetivos no Irã sem envio de tropas terrestres

27.03.26 15h28

Zelenski anuncia acordo de defesa e cooperação tecnológica com Arábia Saudita

27.03.26 10h22

MAIS LIDAS EM MUNDO

morte assistida

Quem é Noelia Castillo? Jovem de 25 anos conseguiu o direito de eutanásia

Segundo a jovem, ela viveu episódios de abuso e agressões sexuais e, por esse motivo, perdeu a vontade de viver

26.03.26 15h37

MUNDO

Acidente de avião: Pilotos da Air Canada morrem em colisão em Nova York

Pelo menos 41 pessoas foram encaminhadas para hospitais da região

23.03.26 7h31

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda