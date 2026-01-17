Trump convida líderes do Paraguai, Canadá, Egito e Turquia para Conselho da Paz em Gaza

Além dos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Argentina, Javier Milei, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou seu colega paraguaio, Santiago Peña, para integrar o Conselho da Paz para Gaza. Trump enviou uma série de cartas a líderes internacionais, ontem, 16, convidando-os a fazer parte do órgão idealizado por ele.

Em sua conta na rede social X, Peña agradeceu ao convite disse que "assumimos com honra a responsabilidade de trabalhar junto com os Estados Unidos por uma paz duradoura para todos". "Esta nova organização internacional tem como finalidade atuar em regiões afetadas por conflitos, concentrando-se na Faixa de Gaza", declarou.

Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), o Conselho da Paz foi inicialmente visto como um organismo centrado na pacificação em Gaza, mas está se transformando em algo mais ambicioso, com um objetivo mais amplo de atuar em outras crises internacionais, eventualmente rivalizando com as Nações Unidas.

De acordo com a AP, entre outras lideranças convidadas para iniciativa estão o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e os presidentes do Egito, Abdel-Fattah Al-Sissi, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.