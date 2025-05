Trump comemora iminente libertação de refém em poder do Hamas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou a iminente libertação do último refém americano vivo na Faixa de Gaza. "Tenho o prazer de anunciar que Edan Alexander, um cidadão americano mantido refém desde outubro de 2023, está voltando para casa, para sua família", escreveu Trump na plataforma Truth Social, na noite deste domingo.

O Hamas anunciou horas antes que Alexander será libertado como parte das negociações por um cessar-fogo no território palestino. A entrega do refém deverá ocorrer nas próximas 48 horas.

Trump considerou a libertação um "passo de boa fé" que poderá facilitar o trabalho dos mediados do Egito e do Catar que negociam o fim do conflito.