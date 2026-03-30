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Trump cita progresso em negociação com o Irã, mas reitera ameaças se não houver acordo

O presidente dos EUA afirmou ainda que a possível ação será em retaliação pelos "muitos soldados" dos EUA que o Irã "massacrou e matou"

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que os americanos estão em negociações "sérias" com um novo regime, mais "razoável", para encerrar as operações militares de Washington no Irã. Em publicação na Truth Social, Trump disse também que "grandes progressos foram feitos com Teerã, mas alertou para as possíveis consequências caso não haja um pacto entre as partes.

"Se por algum motivo um acordo não for alcançado em breve, o que provavelmente acontecerá, e se o Estreito de Ormuz não for imediatamente 'aberto para negócios', concluiremos nossa adorável 'estadia' no Irã explodindo e obliterando completamente todas as suas usinas de geração de energia elétrica, poços de petróleo e a Ilha de Kharg", escreveu.

Segundo Trump, todas as usinas de dessalinização - locais que ainda não foram atingidos nas ofensivas durante o conflito - também poderão ser afetadas.

O presidente dos EUA afirmou ainda que a possível ação será em retaliação pelos "muitos soldados" dos EUA que o Irã "massacrou e matou" durante os 47 anos do que ele classificou como "Reinado de Terror" do antigo regime.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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