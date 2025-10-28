Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Trump cita, em discurso a empresários, a forte relação entre EUA e Japão

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a atual primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, está "se saindo muito bem" no cargo e ressaltou estar confiante da forte relação entre EUA e Japão. Trump também mencionou o trabalho do ex-premiê Shinzo Abe, que foi assassinado. "Ele era um dos meus melhores amigos entre as nações. O que aconteceu com ele foi muito triste", acrescentou em discurso nesta terça-feira, 28, durante jantar com empresários no Japão.

O republicano ainda defendeu que o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, "acalma os mercados" e que pensou nele para assumir a chefia do Federal Reserve (Fed), mas enfatizou: "ele não quer". Bessent é o responsável por realizar as entrevistas e guiar o processo dos candidatos para assumir o posto de Jerome Powell.

Sobre geopolítica, o presidente dos EUA voltou a dizer que pensou que um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia "seria mais fácil", por conta da relação que possui com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Palavras-chave

JAPÃO/TRUMP

empresários

jantar
Mundo
.
