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Trump: cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por 3 semanas

O anúncio ocorreu após encontro entre Trump, JD Vance, Marco Rubio, Mike Huckabee e Michel Issa

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Donald Trump. (Flickr/Official White House/Daniel Torok)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 23, na Truth Social, que o cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por mais três semanas.

O anúncio ocorreu após encontro entre Trump, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, o embaixador americano em Israel, Mike Huckabee, e o embaixador americano no Líbano, Michel Issa, no Salão Oval da Casa Branca.

"A reunião transcorreu muito bem! Os Estados Unidos vão trabalhar com o Líbano para ajudá-lo a se proteger do Hezbollah. O cessar-fogo entre Israel e o Líbano será prorrogado por TRÊS SEMANAS. Estou ansioso para receber, em um futuro próximo, o primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu, e o presidente do Líbano, Joseph Aoun", escreveu o republicano na postagem.

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EUA/IRÃ/GUERRA/TRUMP/CESSAR-FOGO/PRORROGAÇÃO
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