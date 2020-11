Trump apoia permanência de líder republicana e cogita candidatura em 2024

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, endossou na quarta-feira a manutenção da presidente do Comitê Nacional Republicano (RNC), Ronna McDaniel, no cargo, o que uma fonte disse poder ser um prelúdio para Trump anunciar planos para concorrer à Presidência em 2024.

Normalmente, um presidente que perde uma eleição não influencia quem o RNC escolhe como seu próximo líder --mas Trump está questionando os resultados da eleição de 3 de novembro vencida pelo democrata Joe Biden.

"Tenho o prazer de anunciar que dei meu apoio e endosso total para Ronna McDaniel continuar liderando o Comitê Nacional Republicano (RNC). Com 72 MILHÕES de votos, recebemos mais votos do que qualquer presidente em exercício da história dos EUA – e venceremos!", tuitou Trump.

Biden venceu a corrida com mais de 77 milhões de votos.

Trump apoiou McDaniel para o comando do RNC em 2017 depois de ela ajudar a convencer seu Estado-natal do Michigan a escolhê-lo na eleição presidencial de 2016, na qual derrotou a democrata Hillary Clinton.

Segundo uma fonte a par de debates internos, Trump está dizendo a aliados que pretende concorrer a presidente em 2024 e que pode anunciá-lo até o final do ano.

A Constituição norte-americana permite que presidentes cumpram dois mandatos de quatro anos, e eles não têm que ser consecutivos.

Há relatos de uma lista longa de republicanos que estão cogitando concorrer na eleição presidencial de 2024, inclusive o vice de Trump, Mike Pence.

Membros do RNC devem se reunir no final de janeiro para decidir se mantêm McDaniel no comando ou não. A votação mostrará o quão poderoso Trump continua sendo dentro do partido depois que deixar o cargo no mesmo mês, caso suas contestações legais fracassem.