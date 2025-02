Trump anuncia tarifas de 25% sobre produtos europeus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (26) que imporá tarifas gerais de 25% sobre os produtos da União Europeia (UE). Esta última, ao tomar conhecimento do anúncio feito pelo líder norte-americano, antecipou que irá reagir "com firmeza e de imediato". "Vamos anunciar [as tarifas] muito em breve e serão de 25%, de maneira geral, aplicadas aos automóveis e a todas as coisas", afirmou Trump em sua primeira reunião de gabinete na Casa Branca.

Trump reiterou as queixas contra o bloco europeu, alegando que "não aceitam carros nem produtos agrícolas" americanos. "Eles se aproveitam de nós de maneira diferente" de Canadá ou México, acrescentou.

O republicano repetiu que o déficit comercial dos Estados Unidos com a Europa é de 300 bilhões de dólares (cerca de R$ 1,8 trilhão), enquanto a Comissão Europeia o estima em 157 bilhões de dólares (R$ 907 bilhões) apenas em bens, e em apenas 50 bilhões de dólares (R$ 289 bilhões) se levado em conta o superávit comercial americano em serviços.

"A UE foi criada para ferrar com os Estados Unidos. Esse era o objetivo, e eles conseguiram. Mas agora eu sou o presidente", declarou Trump, acrescentando que os países europeus poderiam se sentir tentados a retaliar, mas que "não o farão". "Só precisamos parar de comprar qualquer coisa deles, e se isso acontecer, vencemos", afirmou Trump.

Ao tomar conhecimento do anúncio, a UE advertiu, por meio de um porta-voz da Comissão Europeia, que reagirá "com firmeza e de imediato" e que "protegerá sempre as empresas, os trabalhadores e os consumidores europeus contra tarifas injustificadas".

Desde que assumiu em 20 de janeiro, Trump tem ameaçado impor "tarifas recíprocas" aos parceiros comerciais dos Estados Unidos para combater um comércio que considera "injusto e desequilibrado".

VEJA MAIS

Adversário comercial

A União Europeia foi impulsionada como resposta aos dois conflitos mundiais que devastaram o continente no século passado, com a ideia principal de que uma maior integração econômica entre os países evitaria mais derramamento de sangue.

No entanto, para Donald Trump, que tem uma abordagem transacional da diplomacia e desconfia por princípio dos formatos multilaterais, a União Europeia é, acima de tudo, um adversário comercial. Em meados de janeiro, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, surpreendeu os europeus em Munique ao criticar veementemente seus modelos políticos.

Em particular, ele atacou os países europeus por um suposto "declínio" da liberdade de expressão e por terem um "grande problema de imigração", ecoando as narrativas dos partidos europeus de extrema-direita.

Os Estados Unidos são o maior investidor na Europa e vice-versa. De acordo com a Comissão Europeia, em 2022, os investimentos europeus nos Estados Unidos alcançaram 5,3 trilhões de euros (R$ 32,2 trilhões).