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Mundo

Trump anuncia pausa da Operação Liberdade e cita avanços nas negociações com o Irã

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 5, que decidiu pausar a "Operação Liberdade", apenas um dia após anunciar o início da iniciativa. A ação militar previa a escolta de navios comerciais para a saída do Estreito de Ormuz.

De acordo com Trump, a decisão atende a um pedido do Paquistão e de outros países e foi tomada após "grande progresso" nas conversas com representantes do Irã, com vistas a um acordo "completo e definitivo".

"Concordamos mutuamente que, embora o bloqueio permaneça em pleno vigor e efeito, o Projeto Liberdade será pausado por um curto período de tempo para ver se o acordo pode ser finalizado e assinado", disse Trump em declaração na Truth Social.

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