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Trump ameaça intensificar ataques ao Irã e assumir controle do petróleo:‘Considerando explodir tudo'

Presidente dos EUA impõe novo prazo para reabertura do Estreito de Hormuz e eleva tensão internacional

Jéssica Nascimento
fonte

Donald Trump. (Foto: ANDREW HARNIK / ASSOCIATED PRESS / AE / Arquivo)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar o Irã caso não haja avanço nas negociações para a reabertura do Estreito de Hormuz. Ele estabeleceu como prazo final às 20h de terça-feira no horário da Costa Leste dos EUA (21h de Brasília).

Em entrevista à Fox News, Trump afirmou que há “boas chances” de um acordo com Teerã, mas alertou que, se isso não acontecer rapidamente, os Estados Unidos ampliarão os bombardeios contra o país. O presidente declarou ainda que considera ações extremas, incluindo assumir o controle do petróleo da região.

O republicano também prometeu ataques coordenados contra infraestruturas iranianas e indicou que manterá a pressão militar. Em publicação na rede Truth Social, ele afirmou que a terça-feira poderá marcar ofensivas simultâneas contra alvos estratégicos no Irã.

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Trump já havia estabelecido prazos anteriores para um acordo sobre o Estreito de Hormuz, incluindo um ultimato de 48 horas após um prazo inicial de dez dias. Segundo ele, os Estados Unidos não dependem do petróleo transportado pela região e defendeu que outros países assumam a responsabilidade pela segurança da rota.

A reabertura do estreito, segundo o presidente, seria essencial para aliviar a pressão sobre a economia global. Enquanto isso, Irã e Omã iniciaram discussões para garantir uma liberação “segura e tranquila” da passagem marítima, com autoridades dos dois países avaliando propostas para assegurar o fluxo de embarcações.

As declarações de Trump provocaram forte reação no Irã. O porta-voz da presidência iraniana criticou duramente o líder americano, acusando-o de agir por desespero e de ampliar o conflito na região.

A Organização das Nações Unidas também condenou as ameaças, classificando-as como perigosas e alertando para o risco de escalada militar. Em comunicado, a entidade afirmou que a comunidade internacional tem a obrigação de agir para evitar possíveis crimes de guerra e impedir um conflito mais amplo.

O Estreito de Hormuz permanece fechado há mais de um mês, impactando diretamente o comércio global. A via é responsável pelo transporte de cerca de 20% do petróleo mundial, além de fertilizantes e plásticos. Como consequência, o preço do barril do petróleo tipo Brent disparou, acumulando alta superior a 50% desde o fim de fevereiro.

 

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