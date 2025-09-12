Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump alerta Rússia sobre Polônia e diz que paciência com Putin está 'se esgotando'

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, em entrevista na manhã desta sexta-feira, 12, ao programa Fox & Friends, da Fox News, que a Rússia não deveria estar se aproximando ou cruzar o território da Polônia. Contudo, o republicano evitou comentar mais detalhes sobre o episódio.

Trump afirmou que a guerra entre Rússia e Ucrânia está sendo mais difícil de resolver do que ele esperava.

"Resolvi várias guerras impossíveis de solucionar, como o Congo e o Afeganistão, mas está difícil com a Ucrânia", disse o presidente dos EUA. "Quando Volodmir Zelenski aceita negociar, Vladimir Putin não quer, e vice-versa", apontou, em referência aos presidentes dos dois países.

Paciência 'se esgotando'

Em relação a Putin, o republicano acrescentou que sua paciência está "se esgotando rapidamente" e sinalizou apoio a medidas mais fortes para pressionar por um cessar-fogo, embora tenha ressaltado que os EUA já "fizeram muito" pelos ucranianos ao citar como exemplo as recentes sanções contra a Índia.

"A guerra na Ucrânia é um problema muito mais da Europa do que nosso", destacou Trump. "Não estamos mais gastando com a Ucrânia. Estamos lucrando com vendas de armas, mas quero parar a guerra para interromper mortes de soldados."

Oriente Médio

Trump também comentou brevemente sobre a situação no Oriente Médio, afirmando que pediu novamente para que o Hamas devolva os reféns israelenses e lamentou o número de mortes na Faixa de Gaza.

"Eu disse para o Hamas que queremos todos os reféns, vivos e mortos, de volta e que vamos recuperá-los", ressaltou o presidente dos EUA.

Palavras-chave

RÚSSIA

UCRÂNIA

GUERRA

POLÔNIA

DRONES

EUA

Trump
Mundo
