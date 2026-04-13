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Trump afirma que Irã 'quer muito' chegar a um acordo com os EUA

A informação não foi confirmada pelo governo iraniano

Estadão Conteúdo
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Presidente americano Donald Trump (Foto: Instagram @realdonaldtrump)

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse que o Irã 'quer muito' chegar a um acordo com os EUA. A declaração foi dada no início da tarde desta segunda-feira, 13, horas após ameaçar eliminar os navios iranianos que tentarem passar pelo bloqueio no Estreito de Ormuz.

A informação não foi confirmada pelo governo iraniano. Mais cedo, o ministro interino da Defesa do Irã declarou que o país está preparado para "qualquer cenário" e advertiu que qualquer agressão contra ele resultará em uma "resposta dura e decisiva", segundo declarações transmitidas pela televisão estatal iraniana.

O brigadeiro-general Majid Ibn Reza afirmou que as forças armadas iranianas estão em "alerta máximo de combate", informou a Press TV.

Em outra declaração, o Ministério da Defesa afirmou possuir estoques militares substanciais, de acordo com comentários divulgados pelo Clube de Jovens Jornalistas, um veículo semioficial afiliado à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC).

O porta-voz da Defesa, Sardar Talaei-Nik, afirmou que as "reservas estratégicas" das forças armadas, incluindo mísseis e drones, estavam "suficientemente e adequadamente abastecidas antes do início de qualquer conflito".

O bloqueio entrou em vigor às 11h. As Forças Armadas dos EUA informaram que qualquer embarcação que entre ou saia da área bloqueada sem autorização estará sujeita a interceptação, desvio e captura.

A restrição, segundo o comando norte-americano, abrange toda a costa do Irã, incluindo portos e terminais petrolíferos.

O comunicado prevê exceções para remessas de caráter humanitário, como alimentos, medicamentos e outros suprimentos essenciais, que poderão circular mediante inspeção.

O anúncio ocorre em meio à escalada das tensões na região. Teerã ameaçou retaliar contra portos de países vizinhos do Golfo após as negociações do fim de semana não resultarem em acordo para encerrar o conflito, o que aumentou o risco de colapso do cessar-fogo.

Impactos do bloqueio

O bloqueio americano representa uma inversão da abordagem dos EUA até o momento. Mesmo enquanto os Estados Unidos atacavam o Irã, autoridades americanas tomaram medidas que permitiram o fluxo de petróleo iraniano para limitar a pressão sobre os preços da energia em todo o mundo.

Alguns analistas econômicos apontam que a medida tem como objetivo acabar com o controle efetivo do Irã sobre o estreito.

As autoridades iranianas, entretanto, estão bem cientes da pressão sobre Trump em decorrência da alta dos preços da energia. Em uma publicação nas redes sociais no domingo, o presidente do Parlamento iraniano e principal negociador do país, Mohammad Bagher Ghalibaf, escreveu: "Aproveitem os preços atuais da gasolina. Com o tal 'bloqueio', logo vocês sentirão falta da gasolina a US$ 4 ou US$ 5".

*Com informações de agências internacionais.

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EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/CESSAR-FOGO/PORTOS IRANIANOS/BLOQUEIO/NEGOCIAÇÕES/TRUMP
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