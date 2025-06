Trump acusa Irã e Israel de violação do cessar-fogo: 'não sabem o que estão fazendo'

Irã e Israel teriam violado o acordo de cessar-fogo anunciado pelo presidente presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda-feira (23/6). A informação foi dada pelo próprio Trump, em entrevista a jornalistas na manhã desta terça-feira (24/6), antes de viajar para a cúpula da OTAN em Haia.

Trump disse que “não estava feliz” com nenhum dos lados, particularmente com Israel, que teria "desistido" logo após concordar com trégua, segundo o presidente americano. “Lutam tanto e com tanta força que não sabem o que estão fazendo", disse, sobre os dois países.

Mais cedo, Trump alertou Israel, por meio das redes sociais, para não lançar mais bombas contra o Irã. “Israel. Não jogue essas bombas. Se fizer isso, será uma violação grave. Traga seus pilotos para casa, agora!”, escreveu o presidente.

Nesta terça-feira, Israel Katz, ministro da Defesa israelense, confirmou ter ordenado aos militares que realizassem novos ataques contra alvos em Teerã. A medida foi tomada, segundo ele, em resposta ao que ele chamou de mísseis iranianos disparados em uma “violação flagrante” do cessar-fogo.

O exército iraniano negou ter lançado qualquer míssil e afirmou que os ataques israelenses continuaram por uma hora e meia além do horário previsto para o início do cessar-fogo.