Trump acusa Irã de usar IA para criar e difundir notícias falsas sobre a guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou neste domingo, 15, o Irã de usar Inteligência Artificial para forjar notícias e operações falsas a respeito da guerra. Segundo Trump, é mentira que cinco aviões-tanque norte-americanos foram danificados por mísseis iranianos, conforme informou o The Wall Street Journal na última sexta-feira.

"Os cinco aviões-tanque americanos que supostamente foram abatidos e gravemente danificados, segundo reportagens falsas do The Wall Street Journal e outros veículos, estão todos em serviço, com exceção de um, que em breve estará voando novamente", disse Trump em post na Truth Social.

Segundo o republicano, o Irã, "em estreita colaboração com a mídia de notícias falsas", mostrou o porta-aviões USS Abraham Lincoln, em chamas no oceano. "Não só não estava em chamas, como sequer foi atingido por tiros - o Irã sabe que não deve fazer isso!", criticou.

O fato, de acordo com Trump, é que o Irã "está sendo dizimado, e as únicas batalhas que eles 'vencem' são aquelas que criam por meio de inteligência artificial e são distribuídas por veículos de mídia corruptos".