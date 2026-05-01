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Trump reitera que operação militar no Irã teve mesmo sucesso obtido na Venezuela

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a afirmar que a operação militar no Irã teve o mesmo sucesso obtido na Venezuela, embora tenha se estendido por várias semanas além do cronograma previsto inicialmente pela Casa Branca.

Em evento com a terceira idade, o republicano repetiu que Teerã teve recursos militares, infraestrutura nuclear e lideranças destruídos pelos americanos em pouco tempo de guerra. "Mas não vou comentar sobre o Irã agora, vou esperar acabar", disse.

O mandatário americano também reiterou que a produção de petróleo dos EUA mais do que dobrou desde o início da sua gestão, competindo com a Rússia no cenário global, e que as forças militares foram completamente reformadas. "Não imaginei que teríamos que usá-las tanto assim quando fiz as reformas", afirmou.

Trump ainda retomou críticas contra a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan, em inglês), afirmando que não teve qualquer ajuda da aliança militar no Irã "apesar de gastarmos trilhões de dólares com eles".

Segundo ele, os EUA não teriam "suportado" outro ano de gestão democrata na presidência. "Nossas fronteiras, principalmente, não aguentariam", frisou.

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