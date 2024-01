Três passageiros morrem em colisão de trens na Indonésia

Uma colisão de trens provocou a morte de três passageiros e deixou pelo menos outras 28 pessoas feridas, na Indonésia. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (5), por volta de 6h no horário local (20h de quinta-feira, 4, em Brasília) em Java, a principal ilha do país.

Os veículos envolvidos no acidente transportavam, ao todo, 478 pessoas. Um trem local estava com 191 pessoas quando colidiu com um trem Turangga, que faz a linha intermunicipal de Surabaya, em Java Oriental, a Bandung. Esse segundo trem transportava 287 passageiros. As informações foram dadas por Ayen Hanepi, porta-voz da operadora ferroviária PT KAI.

(Timur Matahari/AFP)

Após a colisão, os sobreviventes foram retirados dos vagões, e os feridos, encaminhados para o hospital local.

O acidente ocorreu perto de alguns campos de arroz em Cicalengka, vizinha de Bandung, na província de Java Ocidental, informou o porta-voz da polícia, Ibrahim Tompo.