Mundo

Mundo

Três irmãos escoceses batem recorde mundial de travessia mais rápida do Pacífico a remo

Estadão Conteúdo

Três irmãos escoceses estabeleceram neste sábado, 30, um recorde mundial por completarem a travessia mais rápida, sem apoio, de todo o Oceano Pacífico a remo.

Jamie, Ewan e Lachlan Maclean concluíram a jornada em 139 dias, chegando a Cairns, na Austrália. Eles remararam mais de 9 mil milhas sem parar, partindo do Peru, tornando-se a primeira equipe a realizar a travessia completa da América do Sul até a Austrália.

O trio de Edimburgo enfrentou tempestades, enjoo, lesões e violentos temporais - incluindo um que arrastou Lachlan para fora do barco - enquanto arrecadava mais de £700.000 (US$ 945.690) rumo à meta de £1 milhão (US$ 1.350.450) para projetos de água potável.

Os três chegaram ao porto de Cairns Marlin Marina tocando gaita de foles e acenando com as bandeiras da Escócia, da Austrália e do Reino Unido. Mais de 50 familiares, apoiadores e fãs, incluindo a mãe deles, Sheila, receberam os irmãos.

Nas horas que antecederam a chegada, o irmão mais velho, Ewan, publicou um vídeo ligando para a marina antes da aproximação: "Vocês têm pizza e cerveja? Repito, vocês têm pizza e cerveja? Câmbio."

Aos 33 anos, ele disse que a jornada foi a coisa mais difícil que já fez, algo que jamais teria cogitado sem os irmãos. "Choramos de alegria e rimos até as bochechas doerem", contou.

O irmão do meio, Jamie, de 31 anos, disse que a situação ficou crítica no fim. "Achamos seriamente que poderíamos ficar sem comida", afirmou.

Os Maclean disseram que a experiência lhes deu uma nova perspectiva de vida. Eles planejam continuar arrecadando fundos para financiar projetos que levem água potável a 40 mil pessoas em Madagascar por meio da instituição de caridade da família, a Maclean Foundation.

O recorde anterior para a travessia mais rápida, completa, ininterrupta e sem apoio do Pacífico era de 160 dias, estabelecido pelo remador solo russo Fyodor Konyukhov, em 2014./AP

Mundo
