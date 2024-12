Três coreanos são suspeitos de iniciar incêndio que matou brasileira em hotel na Tailândia

Investigadores da polícia local identificaram o provável ponto de origem do incêndio que matou a brasileira Carolina Canales no The Ember Hotel, em Bangkok, Tailândia, onde estava hospedada. Três turistas coreanos são suspeitos de envolvimento no incêndio que teve início no quarto 511, no quinto andar do hotel onde os turistas estavam hospedados. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

Segundo informações do jornal local Khaosod, uma cama danificada no quarto dos três coreanos foi encontrada pelos investigadores do caso sugerindo o provável local do início do incêndio. A polícia local está apurando o caso e intensifica a busca pelos suspeitos.

O presidente do Instituto de Engenharia da Tailândia, Amorn Pimanmas, afirmou que a estrutura do hotel de seis andares permaneceu intacta após o incêndio. As chamas tiveram início por volta das 11h20, horário de Brasília, no quinto andar com a fumaça se espalhando pelo prédio.

O governador Chadchart Sittipunt informou que o alerta foi recebido às 21h21 e após 5 minutos os serviços de emergência chegaram ao local do incêndio.