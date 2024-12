Médica brasileira que morreu em incêndio na Tailândia ficou noiva dias antes

A médica alagoana Carolina Pimentel Canales de Albuquerque, de 24 anos, foi vítima de um incêndio no The Ember Hotel, em Bangkok, Tailândia, onde estava hospedada. A tragédia ocorreu menos de uma semana após seu noivado. Carolina se aproximava de seu 25º aniversário, que será comemorado no final de janeiro.

A médica viajou com o noivo e voltaria ao Brasil nesta segunda-feira (30). Além dela, duas pessoas também morreram. Outras duas estão gravemente feridas.

O noivo de Carolina disse à imprensa tailandesa que eles tentaram fugir do hotel, mas o volume de fumaça no local fez com que se desencontrassem.

O Sindicato dos médicos de Alagoas divulgou na noite de domingo (29) uma nota de pesar comunicando a morte da jovem.

“É com profundo pesar que o Sindicato dos Médicos de Alagoas (Sinmed-AL) comunica o falecimento da médica palmeirense Carolina Canales, de 24 anos, neste domingo (29), vítima de inalação de fumaça durante um incêndio no The Ember Hotel, localizado em Bangkok, na Tailândia. Ela era filha da médica palmeirense Lara Daniela Canales, e neta da Dra. Helenilda Canales”, publicou o sindicato.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)