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Tráfego em Ormuz começa a ser retomado, e superpetroleiros se movem para fronteira de bloqueio

A Marine Traffic diz que o pano de fundo legal permanece incerto

Estadão Conteúdo
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Estreito de Ormuz (Reprodução / Google Maps)

O tráfego no Estreito de Ormuz começou a ser retomado e vários petroleiros ligados ao Irã reapareceram no Sistema de Identificação Automática (AIS, na sigla em inglês) e se moveram pelo Golfo de Omã, mostram dados da Kpler e da Marine Traffic nesta quarta-feira, 17. A movimentação acontece diante do memorando de entendimento entre os EUA e o Irã.

Segundo as informações, pelo menos quatro petroleiros carregados reapareceram no AIS ontem (16), após carregarem petróleo bruto na Ilha de Kharg no início deste ano.

As embarcações petroleiras de grande porte (VLCCs) Hero II e Diona, cada uma carregando cerca de 2 milhões de barris de petróleo bruto de acordo com a Kpler, navegaram para sudeste e parecem ter passado da fronteira de bloqueio entre o Golfo de Omã e o Mar Arábico sem destino final declarado, afirmou uma publicação da Marine Traffic no X.

Já o navio Suezmax Sonia I também seguiu uma rota de saída semelhante, enquanto o Amber, outro VLCC carregado, reativou o AIS perto da foz leste do Estreito de Ormuz com dados limitados de movimento disponíveis.

A Marine Traffic diz que o pano de fundo legal permanece incerto, mas a reativação quase simultânea desses navios sugere tomada de decisão coordenada pelos operadores em vez de movimentos comerciais isolados. Em publicação paralela, o Tanker Trackers destaca que essas são as primeiras exportações de petróleo bruto do Irã em dois meses.

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Palavras-chave

EUA/IRÃ/GUERRA/ACORDO/CONCLUSÃO/ORMUZ/TRÁFEGO
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