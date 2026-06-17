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EUA pressionam mediadores de acordo com Irã para divulgarem texto completo do pacto, diz Vance

Segundo Vance, de maneira simplificada, o acordo alcançado abre imediatamente o Estreito de Ormuz

Estadão Conteúdo

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, justificou a falta de detalhes sobre o memorando de entendimento alcançado com o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio. Ele citou "protocolos diplomáticos" como motivo para o sigilo temporário do acordo.

Em entrevista à CBS nesta quarta-feira, 17, Vance afirmou que os mediadores Catar e Paquistão solicitaram que o texto completo não fosse publicado imediatamente. O documento deve ser divulgado integralmente na sexta-feira, durante a cerimônia oficial de assinatura.

Apesar do pedido de sigilo, Vance expressou o desejo de ver o acordo público. "Estamos tentando pressionar os mediadores para divulgarem o texto do acordo hoje porque queremos dizer ao povo americano o que está contido nele. É muito bom para o povo americano", acrescentou.

Impacto imediato no cenário global

Segundo o vice-presidente, o acordo com o Irã tem um efeito direto e simplificado. Ele garante a imediata abertura do Estreito de Ormuz, uma rota marítima estratégica.

Como consequência direta da abertura do Estreito de Ormuz, Vance destacou que os preços do petróleo já estão em queda. Esta é uma das principais vantagens do pacto para o povo americano.

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EUA/IRÃ/GUERRA/ACORDO/CONCLUSÃO/JD Vance
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