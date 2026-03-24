Trabalhadores vendem sangue por até R$ 370 nos EUA; entenda
Doações pagas podem render até US$ 600 por mês e são usadas para cobrir despesas básicas
Nos Estados Unidos, a doação de plasma sanguíneo tem sido adotada por parte da população como uma forma de reforçar o orçamento mensal. A prática, autorizada no país, permite que doadores recebam entre US$ 60 e US$ 70 por sessão, o equivalente a cerca de R$ 370.
Com a possibilidade de realizar até duas doações por semana, alguns trabalhadores conseguem alcançar ganhos mensais próximos de US$ 600. O valor tem sido utilizado principalmente para custear despesas do dia a dia, como alimentação, transporte e contas domésticas.
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A atividade ocorre em centros de coleta espalhados por diversas cidades, incluindo regiões de classe média, e não exige vínculo formal de trabalho.
Como funciona a doação remunerada de sangue
O processo segue regras específicas e tem atraído pessoas interessadas em uma renda rápida. Entre os principais pontos estão:
- Limite de até duas doações semanais;
- Pagamento por sessão realizada;
- Bonificações para doadores frequentes;
- Ausência de contrato de trabalho.
A facilidade de acesso e o pagamento imediato estão entre os fatores que explicam a adesão crescente à prática.
O aumento das despesas nos Estados Unidos é apontado como um dos principais motivos para a busca por esse tipo de renda extra. Com salários que nem sempre acompanham o custo de vida, trabalhadores recorrem a opções complementares para equilibrar o orçamento.
Nesse cenário, a doação de plasma aparece como uma alternativa viável para obtenção de recursos em curto prazo.
Material é usado na produção de medicamentos
O plasma coletado nos centros especializados é destinado à indústria farmacêutica. Ele é utilizado na fabricação de medicamentos voltados, principalmente, para tratamentos contínuos.
Os Estados Unidos lideram esse mercado global, concentrando cerca de 70% da oferta. A permissão para remunerar doadores é um dos fatores que contribuem para esse volume, já que a prática não é comum em diversos outros países.
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