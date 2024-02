Trabalhadores fecham Torre Eiffel, na França, nesta segunda-feira (19)

Um dos pontos turísticos mais famosos de Paris, na França, foi fechado para visitantes nesta segunda-feira (19). A paralisação foi feita pelos trabalhadores em razão da insatisfação com a administração financeira do local. Conforme o comunicado na página oficial do monumento, a entrada na Torre permanecerá bloqueada até esta terça-feira (20).

Os sindicatos da Confederação Geral do Trabalho (CGT) e Força Operária (FO) afirmam que a Câmara Municipal de Paris, que detém 99% da SETE, empresa que administra a Torre Eiffel, subestima os custos de manutenção e reparos planejados para o monumento antes dos Jogos Olímpicos de Paris. As informações são do Le Monde.

VEJA MAIS

Os manifestantes relatam que a empresa aumentou expressivamente o número de obras e reparos feitos no monumento, o que comprometeria as capacidades financeiras da empresa. O pedido das entidades sindicais é que a Câmara Municipal seja “razoável em suas demandas financeiras a fim de garantir o futuro de longo prazo do monumento e da empresa que o administra”.

O pedido também inclui que seja criado um “fundo especial em antecipação às despesas colossais que serão necessárias nas próximas décadas” para manter o ponto turístico.

Os funcionários da Torre Eiffel também entraram em greve pelo mesmo motivo em 23 de dezembro de 2023.

Leia o comunicado:

“Por causa da greve de uma categoria de funcionários, a Torre Eiffel está fechada no momento. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado. Os visitantes com ingressos eletrônicos para hoje [19.fev] são convidados a verificar suas caixas de correio. 20 de fevereiro: Por causa de um aviso de greve emitido por alguns funcionários da Torre Eiffel, a abertura da Torre Eiffel será interrompida em 20 de fevereiro de 2024. Consulte nosso site antes de viajar ou adie sua visita”, diz o aviso na página oficial do monumento.