Torcedor é preso após ser flagrado se masturbando em estádio

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi fotografado se masturbando e mostrando a genitália para outros torcedores. A cena foi flagrada em uma partida entre Lille e Lens, pelo Campeonato Francês de futebol, no último sábado (18). As informações são do jornal O Dia.

O torcedor do Lille fez o ato obsceno em direção à torcida rival. Ele foi multado e ficará um ano preso. Segundo o jornal francês La Voix du Nord, a ação é punível com um ano de prisão e multa de 13 mil libras (R$ 94,1 mil).