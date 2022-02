Tomar paracetamol a longo prazo aumenta risco de ataque cardíaco e AVC, alerta estudo

Tomar o paracetamol diariamente aumenta o risco de ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral (AVC) em 25%, em pacientes com a condição. É o que afirmam pesquisadores da Universidade de Edimburgo, na Escócia. As informações são do portal Notícias aos Minuto. De acordo com o estudo, os médicos devem dar a menor dose possível durante o menor tempo possível a pessoas que precisam tomar paracetamol para controlar a dor.

Dr. Iain Macintyre, um médico do Sistema Nacional de Saúde Britânico (NHS) na Escócia, disse ao jornal The Sun: "não estamos a falar do uso a curto prazo de paracetamol para dores de cabeça ou febre, o que é bom. O novo estudo indica sim, um risco recém-descoberto para pessoas que o tomam regularmente a longo prazo, geralmente devido a dor crônica", afirma.

Frequentemente, os médicos prescrevem paracetamol para pessoas com dor a longo prazo ao invés de ibuprofeno, que é conhecido por aumentar a pressão arterial. No entanto, o estudo que envolveu 110 pacientes, publicado na revista Circulation, descobriu que o paracetamol também aumenta significativamente a pressão arterial em pessoas que já têm níveis elevados.

Levou apenas dias para os números começarem a subir e alguns pacientes no ensaio registraram aumentos "muito significativos" na pressão, disseram os especialistas.

Entretanto, a pressão arterial desceu igualmente rápido quando os voluntários deixavam de tomar os comprimidos.

Os investigadores alertaram que cerca de um terço dos britânicos tem pressão alta, com taxas mais elevadas em pessoas idosas. E um em cada 10 adultos toma paracetamol a longo prazo, com as pessoas em ambos os grupos em maior risco.

O professor James Dear disse que "este estudo mostra claramente que o paracetamol, o medicamento mais usado no mundo, aumenta a pressão arterial que é um dos fatores de risco mais importantes para ataques cardíacos e derrames. Médicos e pacientes juntos devem considerar os riscos versus os benefícios da prescrição de paracetamol a longo prazo", concluiu.