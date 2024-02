Tiroteio em metrô de Nova York deixa 1 morto e 5 feridos

Um tiroteio registrado no final da tarde desta segunda-feira (12), na plataforma de passageiros da estação Mt. Eden em Nova York, terminou com a morte de um homem de 30 anos. Outras cinco pessoas ficaram feridas e estão hospitalizadas - quatro delas em estado grave, segundo um porta-voz do Corpo de Bombeiros.

A confusão teria começado após uma briga. Em entrevista à CNN Internacional, uma fonte policial informou que o suspeito de abrir fogo no metrô foi visto usando uma jaqueta vermelha e uma máscara de esqui. Ele teria fugido após o tiroteio.

Além da estação de metrô Mt. Eden, tiros também foram registrados na Jerome Avenue. A ligação para a polícia ocorreu pouco depois das 16h30.

Uma investigação sobre o caso está sendo conduzida pelo Departamento de Polícia de Nova York. A polícia procura pelo responsável pelos disparos. Ainda não há informações sobre o suspeito ou a arma usada no crime.