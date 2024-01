Escola é alvo de tiroteio em Iowa, nos Estados Unidos

Uma escola de ensino médio na cidade de Perry, a cerca de 60 quilômetros de Des Moines, capital de Iowa, nos Estados Unidos, foi alvo de um tiroteio nesta quinta-feira (4). Segundo as primeiras informações dadas pela polícia local, um atirador invadiu a unidade de ensino e disparou contra estudantes e professores. Ainda não há informações sobre vítimas, mas a imprensa local fala em "vários feridos".

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram dezenas de policiais ao redor da escola e helicópteros sobrevoando o prédio.

A capital de Iowa será a sede da primeira votação entre eleitores do Partido Republicano para a escolha do candidato que concorrerá à presidência do país pela sigla. A eleição foi marcada para o dia 15 de janeiro e o favorito é o ex-presidente Donald Trump. Ron de Santis, o principal adversário de Trump no partido, e outros pré-candidatos republicanos estão em Des Moines, por causa da votação.