Tiroteio em escola de ensino médio nos EUA deixa dois feridos; polícia investiga incidente

A polícia do condado de Cobb, no estado da Geórgia, foi chamada para intervir após duas pessoas serem alvejadas em um estacionamento de uma escola de ensino médio nesta quinta-feira (1).

Conforme informações de um porta-voz da escola McEachern, as vítimas não são estudantes da instituição, e, de acordo com a avaliação preliminar, não correm risco de morte.

As autoridades destacaram que a polícia assegurou o campus e está em processo de investigação para determinar as identidades dos envolvidos e as circunstâncias do incidente.

A escola está operando sob o código vermelho, o que implica que a polícia está presente no local. Por questões de segurança, os pais não terão acesso ao campus, e o transporte escolar não funcionará até que o código vermelho seja suspenso, informou a polícia.