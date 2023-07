Tiroteio deixa dois mortos e 28 feridos durante festa de rua nos Estados Unidos

Um tiroteio registrado, na madrugada deste domingo (2), deixou, pelo menos, duas pessoas mortas e outras 28 feridas em Baltimore, nos Estados Unidos. Até o momento não há informações sobre o suspeito ou a motivação do crime.

VEJA MAIS

Os disparos foram efetuados, por volta de 0h30 no horário local (1h30 em Brasília), no decorrer de uma festa de rua no bairro Brooklyn Homes. Em coletiva de imprensa, o comissário interino do Departamento de Polícia de Baltimore, Richard Worley, afirmou que as duas vítimas fatais são uma mulher de 18 anos, encontrada sem vida no local; e um homem de 20, que morreu no hospital pouco tempo depois.

Nove vítimas foram levadas de ambulância e outras 20 deram entrada em unidades de saúde da região com ferimentos causados ​​pelo tiroteio, disse Worley. Três delas estão em estado grave.

O prefeito da cidade, Brandon Scott, garantiu que encontrará o autor do crime. “Quero que os responsáveis ​​me ouçam e me ouçam com muita clareza. Não vamos parar até encontrar você, e vamos encontrá-lo. Até lá, espero que cada vez que você respirar, pense nas vidas que tirou, pense nas vidas que impactou aqui esta noite” declarou.

Scott pediu que qualquer pessoa que tenha informações que possam ajudar nas investigações procure as autoridades.