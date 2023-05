Tiroteio na Timbó: em vídeo, mulher detalha esquema para matar policiais

Em vídeo que circula pelas redes sociais, uma mulher detalha a estratégia de um bando de criminosos para matar dois policiais em Belém. Ela foi presa na noite da terça-feira (30), quando esse grupo o qual ela integrava encontrava-se em um carro preto em um lava-jato na travessa Timbó, entre as avenidas Almirante Barroso e João Paulo II, no bairro do Marco. O grupo foi, então, cercado e passou a ser alvo de disparos por parte de atiradores no local. Dois homens acabaram morrendo no tiroteio, dois ficaram feridos e a mulher foi presa.

Ao ser interrogada por policiais, ainda dentro de uma viatura policial, a acusada contou que "o carro branco foi que parou lá; a gente estava estava no carro preto parado aí (no lava-jato)". Ao ser perguntada sobre o objetivo do grupo, ela respondeu que a intenção era matar policiais. "Eles me pegaram lá no Rancho", disse. Ela revelou que conhece somente um dos integrantes do grupo. "Eles vieram fazer isso (matar policiais), eu não tenho nada a ver", contou.

Na resposta que deu ao se interrogada sobre quem era o policial tido como alvo do grupo, a mulher revelou que "vieram para pegar o 'Panda'(apelido do policial)". E sobre o outro policial sob a mira do bando, ela tenta desconversar, mas, depois, contou que era o "Xande". Ela disse qque um dos integrantes do bando é chamado de Sidney, que morava em Icoaraci. Ele foi morto durante a investida dos atiradores.

Tiros na rua

Cinco pesssoas em um carro preto chegaram a um lava-jato na travessa Timbó, na noite de terça-feira (30), quando, então, um casal desceu do veículo para perguntar sobre o preço pelo serviço. Em seguida, mais três ocupantes saíram do carro. Então, o grupo foi cercado por atiradores que estariam escondidos atrás de um ônibus perto do lava-jato. Eles passaram a atirar contra o grupo do carro preto, o qual foi crivado de balas. Os mais de 30 tiros chegaram a atingir veículos e imóveis na área.

Como resultado da investida dos atiradores, dois homens foram mortos, dois ficaram feridos (um deles seria motorista de aplicativo), socorridos pelo SAMU 192 e trasportados ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, e uma mulher foi presa. O bando já vinha sendo monitorado e estaria planejando atentados contra policiais na Grande Belém. O caso é investigado pela Polícia Civil do Pará.