Tiktok supera Whatsapp e é o aplicativo mais baixado de 2020

O Tiktok lidera a lista dos aplicativos mais baixados no mundo, segundo relatório do site App Annie, que traz estimativas sobre o mercado mobile. A rede social chinesa ultrapassou o Facebook e Whatsapp em número de downloads em 2020.

Apesar da liderança em downloads, quando o assunto é quantidade de usuários ativos mensalmente, o Tiktok está na oitava posição – que significa um crescimento de cinco posições desde o último ano. Nessa categoria a liderança ainda é do Facebook, que mantém mais de 2,8 bilhões de usuários ativos no mês, de acordo com site Statista.

Quanto às compras nos aplicativos, o Tiktok fica em segundo lugar, subindo 15 posições, enquanto o aplicativo de relacionamentos Tinder assume a primeira posição.

O relatório chama atenção, ainda, para o crescimento de aplicativos de chamada de vídeo, como o Zoom e o Google Meet, que ocupam, respectivamente, o quarto e o sétimo lugar. O Zoom subiu 219 posições em 2020, enquanto, no Google Meet, houve um aumento de 200% no tempo gasto em aplicativos da categoria “Negócios”. O motivo é causa da pandemia da covid-19 e a adoção de medidas preventivas como a adoção do trabalho remoto e reuniões virtuais.