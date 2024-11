Thanksgiving: entenda o significado do feriado do Dia de Ação de Graças para os Estados Unidos

Celebrado na última quinta-feira de novembro, o Thanksgiving, ou Dia de Ação de Graças, é um dos feriados mais importantes e tradicionais dos Estados Unidos. A data é caracterizada por grandes refeições, momentos de união familiar e um profundo simbolismo de gratidão. A celebração possui raízes históricas e culturais profundas, sendo mais do que apenas um dia de descanso, mas um momento de reflexão sobre a abundância, a família e a história do país.

Como tudo começou

As origens do Dia de Ação de Graças remontam ao início do século XVII, quando os primeiros colonos ingleses, conhecidos como "Pilgrims", chegaram à América. Após enfrentarem um inverno rigoroso e uma série de dificuldades, incluindo fome e doenças que dizimaram a população, esses colonos receberam ajuda crucial dos nativos americanos. Os indígenas, especialmente os da tribo Wampanoag, compartilharam conhecimentos sobre cultivo e forneceram alimentos essenciais para a sobrevivência dos recém-chegados.

Em novembro de 1621, após uma colheita bem-sucedida, os Pilgrims organizaram um grande banquete para celebrar a fartura e expressar sua gratidão. Este evento é amplamente considerado o primeiro Thanksgiving. Durante a celebração, os colonos convidaram os nativos para se juntarem a eles em um momento de união e agradecimento. Embora o menu exato da refeição não seja conhecido, acredita-se que incluiu aves selvagens, milho e vegetais locais, refletindo as tradições culinárias da época.

Com o passar do tempo, a data e suas tradições evoluíram. O Thanksgiving se transformou em um feriado nacional nos Estados Unidos, especialmente após a declaração do presidente Abraham Lincoln em 1863 durante a Guerra Civil, quando ele designou a última quinta-feira de novembro como um dia de ação de graças. Desde então, o feriado tem sido uma ocasião para reunir famílias e refletir sobre as bênçãos do ano, mantendo viva a memória histórica que une colonos e nativos em um momento de gratidão.

Hoje em dia

Atualmente, o feriado é uma ocasião para as famílias se reunirem e expressarem suas gratidões. A celebração tradicional inclui um jantar com peru assado, acompanhado de pratos típicos como purê de batatas, molho de cranberry e torta de abóbora. Uma prática comum é que cada membro da família compartilhe algo pelo qual está agradecido antes do jantar.

Além das refeições, o Thanksgiving é marcado por eventos como o famoso Macy's Thanksgiving Day Parade, realizado em Nova York, e jogos de futebol americano que atraem a atenção em todo o país. O impacto econômico do feriado também se estende ao dia seguinte, conhecido como Black Friday, que marca o início das compras para o Natal.

No Brasil

No Brasil, o Dia de Ação de Graças, embora não seja um feriado oficial, é uma data comemorativa reconhecida pelo governo desde 1949, quando o então presidente Eurico Gaspar Dutra sancionou uma lei a partir de uma sugestão do embaixador Joaquim Nabuco. Apesar de não ter se tornado uma celebração popular entre os brasileiros ou no comércio, a data é observada por algumas denominações de igrejas protestantes, que a incorporaram em suas tradições.

Em locais como São José dos Campos, no interior de São Paulo, diversas comunidades e igrejas comemoram o feriado, mesmo aquelas que não têm raízes em colônias britânicas. A Igreja Presbiteriana da cidade, por exemplo, é uma das que celebram essa ocasião.