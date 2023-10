Terremoto no Afeganistão deixa mais de 2 mil mortos e 9 mil feridos

Mais de 2 mil pessoas morreram no terremoto que atingiu o Afeganistão neste domingo (8). Além destas vítimas, outras 9 mil estão feridas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de mortos deve aumentar, visto que ainda há muitas pessoas soterradas.

No sábado (7), o sismo de magnitude 6,3 atingiu o país, com epicentro a 40 quilômetros de Herat, a terceira cidade mais populosa do país, e foi seguido de tremores secundários.

O fenômeno assolou seis mil aldeias, destruindo mais de 1.300 casas. De acordo com informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos, os sistemas de medição de abalos sísmicos registraram três tremores, sendo que o mais forte aconteceu 10 quilômetros abaixo da terra.