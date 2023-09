Terremoto de magnitude 6,2 atinge ilha sul da Nova Zelândia

Um terremoto de magnitude 6,2 foi registrado, nesta terça-feira (19), na ilha sul da Nova Zelândia. O epicentro do terremoto ocorreu às 09h14 no horário local (18h14 no horário de Brasília) e foi localizado a 124 km a oeste da cidade de Christchurch, com uma profundidade de 11 km, conforme dados fornecidos pelo site governamental Geonet. As informações foram repassadas pelo governo neozelandês em seu site oficial.

Cerca de 15.000 pessoas relataram ter sentido o tremor através da internet. A Nova Zelândia está localizada no Anel de Fogo do Pacífico, uma região caracterizada pela colisão de placas tectônicas, o que resulta em intensa atividade sísmica e vulcânica na área.

