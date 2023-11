Terremoto deixa pelo menos 56 mortos no Nepal

A população do Nepal, na Ásia, enfrentou um terremoto nesta sexta-feira (3), que atingiu a magnitude de 6.4 na Escala Richter. Casas e prédios desmoronaram, matando pelo menos 56 pessoas e deixando dezenas de feridos. O número de vítimas ainda pode subir, já que as equipes ainda fazem buscas por mais feridos. Segundo o Centro Sismológico Nacional do Nepal, o epicentro foi registrado no distrito Jajarkot, da província de Karnali, a 500 quilômetros da capital Katmandu.

Os tremores teriam sido sentidos na cidade de Nova Delhi, na Índia, localizada a 600 quilômetros do epicentro do terremoto.

O Nepal está no centro de uma região com grande atividade sísmica, onde é comum o registro de terremotos. O país sofre com a movimentação das placas tectônicas indiana e eurasiana, na Ásia Central.

Em 2015, o Nepal sofreu com um terremoto de magnitude 7,8 que deixou centenas de mortos e feridos.