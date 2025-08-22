Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Terremoto de magnitude 7,5 atinge a Argentina

Estadão Conteúdo

Um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a Passagem de Drake, estreito localizado a cerca de 710 quilômetros da cidade de Ushuaia, no extremo sul da Argentina, por volta das 23h16 (no horário local) desta quinta-feira, 21, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

Autoridades do Chile chegaram a emitir um aviso de ameaça de tsunami para partes da Antártida, mas a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA, na sigla em inglês) informou posteriormente que não havia mais riscos.

Nenhuma ordem de deslocamento de pessoas foi declarada no Chile ou na Argentina, países mais próximos ao epicentro.

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 10,8 quilômetros. A Passagem de Drake conecta os oceanos Atlântico Sul e Pacífico Sul entre a ponta sul da América do Sul e a Península Antártida.

Embora seja menos propensa a abalos sísmicos do que outras regiões da costa chilena, a Passagem de Drake está situada em uma zona geológica altamente ativa. A área é remota e não houve relatos de danos ou vítimas.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

