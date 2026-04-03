Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Terremoto de magnitude 5,8 atinge Afeganistão e Paquistão deixando mortos e feridos

Estadão Conteúdo

Um terremoto de magnitude preliminar de 5,8 na escala Richter abalou partes do norte e leste do Afeganistão e o oeste do Paquistão nesta sexta-feira, 3. O porta-voz do governador de Cabul informou que pelo menos oito pessoas morreram.

O tremor desta sexta teve epicentro na cadeia de montanhas Hindu Kush, a cerca de 150 quilômetros a leste da cidade afegã de Kunduz, segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo e o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Com o epicentro a mais de 180 quilômetros de profundidade, o terremoto foi sentido em uma ampla área do Afeganistão e do Paquistão. Foi percebido em regiões como Islamabad, Peshawar, Chitral, Swat e Shangla, de acordo com o Departamento Meteorológico do Paquistão.

O porta-voz do Ministério da Saúde do Afeganistão, Sharafat Zaman, afirmou que as autoridades de saúde de Cabul e das províncias foram colocadas em alerta.

*Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

AFEGANISTÃO/PAQUISTÃO/TERREMOTO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

conflito

EUA e Irã dão informações divergentes sobre operação de resgate de piloto americano

O caça-bombardeiro F-15E havia caído no sudoeste do Irã na sexta-feira

05.04.26 19h37

conflito

Autoridades iranianas reagem a ameaças de Trump

Trump havia ameaçado destruir usinas elétricas e pontes do Irã

05.04.26 19h13

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Trump ameaça intensificar ataques ao Irã e assumir controle do petróleo:‘Considerando explodir tudo'

Presidente dos EUA impõe novo prazo para reabertura do Estreito de Hormuz e eleva tensão internacional

05.04.26 15h53

decisão

Irã libera navios do Iraque e humanitários pelo Estreito de Ormuz

O domínio iraniano sobre o estreito reduziu drasticamente os embarques de petróleo e gás, prejudicando as economias do Iraque e do restante das nações do Golfo Pérsico

05.04.26 7h13

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Mundo

Ex-toureiro morre após ataque de touro em arena na Espanha neste sábado (4)

Ricardo Ortiz teve carreira como toureiro antes de se aposentar. Ele era de uma família tradicional no meio taurino.

04.04.26 16h03

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

GUERRA

Irã diz que futuro do Estreito de Ormuz após guerra será decidido em parceria com Omã

O ministro acrescentou que o Irã está preparado para prolongar o confronto pelo tempo necessário.

01.04.26 13h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda