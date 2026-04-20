Terremoto atinge norte do Japão e dispara alerta de tsunami na região costeira

Um terremoto com magnitude preliminar de 7,5 atingiu a costa nordeste do Japão na tarde desta segunda-feira (pelo horário local). A Agência Meteorológica do Japão informou sobre o tremor, que gerou alertas de tsunami na região. O epicentro foi registrado no mar de Sanriku.

O sismo ocorreu por volta das 4h53 (horário de Brasília), a cerca de 100 km a leste da cidade de Miyako. Os alertas foram emitidos para a costa central do Pacífico em Hokkaido e para a província de Iwate.

As autoridades preveem ondas de até 3 metros nessas áreas costeiras. A Agência Meteorológica do Japão foi a fonte primária da informação, com o Nikkei Asia também reportando os detalhes.