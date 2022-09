Telescópio James Webb captura imagem mais nítida dos anéis de Netuno em 30 anos; veja

O telescópio espacial James Webb capturou seus primeiros registros de Netuno, o oitavo planeta mais distante pertencente ao sistema solar onde está o planeta Terra. Nas imagens divulgadas na quarta-feira (21), além de ser possível visualizar mais nitidamente os anéis de Netuno, formados por bilhões de partículas de rocha, gelo e poeira, a câmera do telescópio também captou sete das 14 luas conhecidas do planeta: Galatea, Naiad, Thalassa, Despina, Proteus, Larissa e Triton.

VEJA MAIS

O James Webb é uma colaboração das agências espaciais dos EUA, Europa e Canadá. As imagens inéditas foram divulgadas pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa), e os detalhes dos anéis do planeta, visualizados pela última vez em 1989 durante o sobrevoo da sonda espacial Voyager 2, agora aparecem mais detalhadamente.

Entre as sete luas captadas pelo telescópio, em destaque nas imagens está a enorme lua Tritão, que, nos registros, se assemelha a uma estrela. Segundo a Nasa, Tritão aparece mais brilhante nas imagens feitas pelo telescópio porque reflete 70% da luz solar que o atinge.

O telescópio James Webb captou sete, das 14 luas de Netuno, entre elas está a Tritão (Divulgação/Instagram: @nasa)

De acordo com a Nasa, o James Webb possui uma qualidade de imagem extremamente estável e precisa, o que permite captar mais claramente as faixas de poeiras mais fracas ao redor de Netuno. “Faz três décadas desde a última vez que vimos esses anéis fracos e empoeirados, e esta é a primeira vez que os vemos no infravermelho”, comemora Heidi Hammel, cientista da equipe interdisciplinar do telescópio James Webb.

O telescópio também capturou uma vista ampliada de Netuno, seus anéis e suas luas. Ao redor do planeta, também é possível visualizar algumas galáxias, como a que está no canto inferior esquerdo da imagem. (Divulgação/Instagram: @nasa)

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)