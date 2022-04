Netuno: temperatura em queda é um enigma aos pesquisadores; entenda

É de conhecimento na classe científica que o planeta azul, Netuno, possui baixa temperatura - por ser um dos astros mais longe do sol. Porém, cientistas estão curiosos para entender o motivo da queda anormal do clima nas últimas duas décadas. A temperatura saiu de 8ºC para -117º C, ao longo dos 17 anos pesquisados. Na troposfera – que é camada climática ainda mais fria –, Netuno chegou a -223º C. As informações são do site Isto É.

Esta é a avaliação mais abrangente até hoje das temperaturas atmosféricas de Netuno. As análise foram publicadas no "Plananetary Science Journal". Netuno é um dos corpos celestes menos explorados dos oito planetas do sistema solar, já que sua a distância dificulta a pesquisa a partir da Terra.

Pesquisadores da Universidade de Leicester, na Inglaterra, relataram que eram esperadas temperaturas crescentes na parte do planeta que é visível a partir da Terra no início do verão, no hemisfério sul. A estação dura quatro décadas. Mas foi constatado o inverso e a temperatura continua caindo significativamente.

Como foram realizados os estudos sobre o clima de Netuno?

Para esta pesquisa, foram analisadas 95 imagens termais infravermelhas – todas já tiradas entre os anos de 2003 a 2020. Os pesquisadores usaram telescópios instalados Havaí e no Chile, no Observatório Europeu do Sul.

A Nasa já tentou uma visita ao planeta azul. A única espaçonave a ter feito uma visita próxima a Netuno foi Voyager 2, em 1989.