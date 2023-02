Tanque russo tido como “indestrutível” é abatido por tropas ucranianas

Um tanque do exército russo, modelo BMPT Terminator, foi atingido e destruído por tropas ucranianas em uma floresta da região de Luhansk. O feito foi comemorado pelos ucranianos, já que o veículo de guerra era definido pelo governo russo até então como “impossível de ser abatido”. Com informações do portal Metrópoles.

As imagens do momento em que o tanque é atingido pela artilharia ucraniana foram compartilhadas pelo chefe da Administração Militar Regional de Luhansk, Serhii Haidai. “Recentemente, os russos, em seu principal programa de TV de propaganda, exibiram um tanque com o nome de ‘Exterminador do Futuro’. Tantas palavras bonitas sobre o carro ser quase impossível de destruir….quase”, escreveu.

O veículo é um dos mais modernos do exército russo e faz a escolta de outros modelos considerados menos potentes. É dotado de dois canhões de 30 milímetros - enquanto os demais tanques têm apenas um -, além de metralhadora, quatro lança-mísseis guiados e dois lançadores de granadas.