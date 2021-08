Taleban permitirá saída de americanos e afegãos em risco após dia 31, diz Blinken

O Taleban prometeu permitir que cidadãos americanos e afegãos em risco deixem o Afeganistão depois de 31 de agosto, anunciou o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, nesta quarta-feira 25.

Segundo estimativas, ainda há cerca de 1.500 americanos no Afeganistão, disse o chefe da diplomacia dos EUA em uma entrevista coletiva em Washington.

Blinken afirmou que 4.500 americanos foram retirados do país até o momento. A operação foi iniciada logo após o Taleban tomar Cabul, em 14 de agosto.

A contagem de Blinken vem após dias de pressão por estimativas oficiais de quantos americanos permanecem no país, com a proximidade da retirada planejada das tropas dos EUA de Cabul na próxima terça-feira, 31.

Autoridades americanas estão em contato com cerca de 500 cidadãos americanos no momento, disse Blinken, que também descreveu os esforços em andamento para alcançar os outros 1000. "Estamos entrando em contato com eles de forma agressiva várias vezes ao dia, por meio de vários canais de comunicação - telefone, e-mail, mensagens de texto - para determinar se eles ainda querem sair", disse ele.