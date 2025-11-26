Capa Jornal Amazônia
Taiwan anuncia orçamento especial de US$ 40 bilhões para compras de armas

Aumento nos gastos militares é resposta às ameaças chinesas, mas o governo enfrenta resistência parlamentar de partido de oposição

O Liberal com informações AE
fonte

Marinheiro segura bandeira de Taiwan na fragata Lafayette durante tour de unidades modelo organizado pelo Ministério da Defesa de Taiwan (Nicky Loh/Reuters)

O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, anunciou nesta quarta-feira, 26, um orçamento especial de US$ 40 bilhões para compras de armas. O pacote inclui a construção de um sistema de defesa aérea denominado Taiwan Dome, com capacidades avançadas de detecção e interceptação.

O montante será distribuído ao longo de oito anos, de 2026 a 2033. Lai já havia prometido destinar 5% do Produto Interno Bruto (PIB) à defesa, uma estratégia que ganha força diante das ameaças de invasão da China.

Pequim reivindica a ilha democrática como parte de seu território e já ameaçou usar a força para retomá-la. Os Estados Unidos têm pressionado a ilha a elevar os gastos militares.

Justificativa para o Aumento de Gastos

As ameaças da China a Taiwan e à região do Indo-Pacífico estão aumentando, disse Lai. Ele citou intrusões militares, zonas cinzentas marítimas e campanhas de desinformação no Japão, nas Filipinas e ao redor do Estreito de Taiwan.

Taiwan, como a parte mais importante e crítica da primeira cadeia de ilhas, deve demonstrar nossa determinação e assumir maior responsabilidade na autodefesa, afirmou o presidente.

Projeções Orçamentárias e Pressões Externas

Para 2026, Taiwan prevê elevar o orçamento de defesa a 3,3% do PIB, destinando 949,5 bilhões de dólares taiwaneses, o equivalente a US$ 31,18 bilhões.

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a exigir que a ilha aplicasse até 10% do PIB em defesa, proporção superior à praticada por Washington ou por seus principais aliados.

Resistência Interna ao Plano

No entanto, o governo pode enfrentar dificuldades para obter a aprovação do Parlamento para os gastos propostos. O principal partido de oposição, o Kuomintang, que defende laços mais estreitos com a China, controla as finanças com o auxílio do Partido Popular de Taiwan.

O recém-eleito presidente do Kuomintang, Cheng Li-wun, já se opôs aos planos de gastos com defesa de Lai. Ele afirmou que Taiwan não tem tanto dinheiro assim para estas despesas.

Taiwan, uma ilha autogovernada, é reivindicada por Pequim. Nos últimos anos, a China tem enviado aviões de guerra, navios e drones quase diariamente ao entorno da ilha para exercer pressão.

Palavras-chave

TAIWAN/ORÇAMENTO/ARMAS/ANÚNCIO/LAI CHING-TE
Mundo
.
