O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Principal negociador da Ucrânia conversou com representantes dos EUA neste sábado, diz Zelensky

Estadão Conteúdo

O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, disse que o principal negociador da Ucrânia, Rustem Umerov, conversou com representantes dos Estados Unidos neste sábado, 10, enquanto Kiev e Washington buscam chegar a um acordo de paz para encerrar a guerra no Leste Europeu.

"Continuamos a nos comunicar com o lado americano praticamente todos os dias", escreveu Zelensky em sua conta oficial do Telegram.

O ministro das Relações Exteriores da país, Andrii Sybiha, ainda pontuou hoje que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) realizará uma reunião de emergência na terça-feira, 13, para discutir o mais recente ataque em grande escala de Moscou contra Kiev, que utilizou um míssil balístico de alcance intermediário Oreshnik.

"A reunião abordará as flagrantes violações da Carta da ONU pela Rússia", disse ele na rede X.

Palavras-chave

Ucrânia

EUA

Volodmir Zelenski

ONU
Mundo
RELACIONADAS EM MUNDO

Principal negociador da Ucrânia conversou com representantes dos EUA neste sábado, diz Zelensky

10.01.26 16h27

Trump assina ordem para proteger receita do petróleo venezuelano mantida nos EUA

10.01.26 15h12

conflito

Combates continuam em Alepo apesar de cessar-fogo anunciado pelo governo sírio

A confirmação da continuidade das hostilidades partiu das próprias Forças Democráticas Sírias (SDF)

10.01.26 10h58

'Não queremos ser americanos', rebate Groenlândia a Trump

10.01.26 9h42

MAIS LIDAS EM MUNDO

CONVERSA

Trump detalha diálogo com Maduro após captura: ‘Você tem que se render’

Em coletiva para a imprensa, Presidente dos Estados Unidos afirma que houve mais de uma troca de mensagens ou conversas após a captura

03.01.26 15h31

EUA X Venezuela

Entenda o que aconteceu entre EUA e Venezuela após ataque a Caracas

Tensão aumentou após Trump confirmar operação militar, explosões na capital e captura de Nicolás Maduro

03.01.26 8h21

Tensão internacional

VÍDEO: Trump confirma ataque a Caracas e diz que Maduro foi capturado

Operação militar dos EUA na Venezuela teria retirado o presidente Nicolás Maduro do país; governo venezuelano decretou estado de emergência

03.01.26 7h15

MUNDO

Presidente do grupo Corona é sequestrado e assassinado no México

José Adrián Corona Radillo viajava com a família de carro quando foi abordado por criminosos

08.01.26 7h23

