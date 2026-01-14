Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Tailândia: guindaste cai, descarrila trem, provoca incêndio e deixa mortos e feridos

Estadão Conteúdo

Ao menos 29 pessoas morreram e mais de 64 ficaram feridas após um guindaste desabar sobre um trem em movimento na Tailândia, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira, 14. O acidente aconteceu na cidade de Nakhon Ratchasima, no noroeste do país.

O equipamento, utilizado para a construção de um viaduto por onde vai passar uma ferrovia que conecta o centro ao nordeste do país, caiu sobre o trem em movimento, que descarrilou, provocando um incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros local, as chamas foram controladas; agora, a força procura por vítimas presas dentro da composição.

Ao todo, 195 pessoas estavam a bordo do trem, que havia saído de Bangkok, capital do país, com destino à província de Ubon Ratchathani, no momento do incidente.

O projeto, dividido em duas etapas, tem um custo total de investimento de mais de 520 bilhões de baht (US$ 16,8 bilhões) e está associado a um ambicioso plano de conectar a China ao Sudeste Asiático, no âmbito da Iniciativa Cinturão e Rota de Pequim.

Em agosto de 2024, um túnel ferroviário na rota planejada, também em Nakhon Ratchasima, desabou, matando três trabalhadores. Autoridades acreditam que fortes chuvas tenham influenciado no desabamento. (Com agências internacionais).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

