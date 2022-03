Suspensão de venda de fertilizantes russos preocupa o setor de agronegócio no Brasil

Um dos maiores produtores mundiais de fertilizantes, a Rússia informou que pretende suspender as exportações de fertilizantes. A medida teria grande impacto no Brasil, que depende fortemente dos fertilizantes russos. O setor do agronegócio está temeroso, mas a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, afirmou que o estoque está garantido até a próxima safra, prevista para outubro. Em caso de crise, a ministra disse que vai ao Canadá tentar negociar a demanda de fertilizantes.

Em um comunicado, o ministério russo da Indústria e Comércio informou que foi criada uma situação por causa de sabotagem de provisões por parte de algumas empresas de logística estrangeiras.O ministério russo disse ainda que se "viu obrigado a recomendar aos produtores russos para suspender temporariamente a expedição de fertilizantes russos destinados à exportação".A recomendação vai vigorar "até que os transportadores retomem o trabalho regular e deem garantias de cumprimento dos contratos de exportação", completou o ministério.